U Srbiji sutra pljuskovi i grmljavina, ponegde obilne padavine

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se ponegde očekuju obilne padavine u kratkom periodu, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je upozorio da će do petka potrajati promenljivo vreme s plјuskovima, grmlјavinom i lokalnim padavinama od 20 do 40 milimetara u kratkom periodu, ponegde i znatno više, kao i da se u zoni plјuskova očekuju kratkotrajan jak vetar i grad. Sutra će duvati slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno vreme, pre podne povremeno sa slabom kišom,