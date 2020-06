Načekaćemo se lepog vremena: Oblačno, sa kišom i pljuskovima

Mondo pre 6 sati | Ksenija Jelesijević

U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kisom ili pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i obilnije padavine za kratak vremenski period.

U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kisom ili pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i obilnije padavine za kratak vremenski period. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuju se i obilnije padavine za kratak vremenski period. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 23 stepena. Do 24.