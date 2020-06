Kiša se ne predaje, kada ćemo dočekati sunce

RTS pre 59 minuta

Pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na snazi je narandžasti meteoalarm na celoj teritoriji Srbije, a isto upozorenje važiće i naredna tri dana.

U Srbiji će biti oblačno iznad većeg dela zemlje, pa se osim kiše i pljuskova sa grmljavinom, lokalno očekuju i obilnije padavine. Na snazi je narandžasti meteoalarm na celoj teritoriji Srbije, a isto upozorenje važiće i naredna tri dana. Za kratko vreme može pasti do 20 litara po metru kvadratnom. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Slično vreme nas očekuje sve do petka,