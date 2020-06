Počela predizborna tišina: Traje do nedelje u 20 sati! Šta je sve zabranjeno, a šta dozvoljeno strankama?

Pravda pre 2 sata | Blic

Uoči parlamentarnih i lokalnih izbora, u ponoć je u Srbiji počela je predizborna tišina, koja će trajati do nedelje do 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.

Dok traje tišina, postoji nekoliko stvari koje su zakonom zabranjene, među kojima su i održavanje javnih skupova, objavljivanje procene izbornih rezultata, kao i svaka vrsta izborne propagande. Zabrana isticanja simbola Takođe, još jedna stvar nije dozvoljena, a to je da se na biračkom mestu i na razdaljini od 50 metara od njega ne smeju isticati nikakvi simboli, niti se sme objavljivati i deliti propagandni materijal onih koji učestvuju na izborima. Ako se ovakva