Velika izlaznost u Jablaničkom okrugu

Jugmedia pre 1 sat | D. Marinković, E. Mladenović

Čak 31,4 posto birača izašao je do podneva na glasanje u Bojniku, Medveđi 17,6, u Vlasotincu 25,5, a u Lebanu je glasalo 25 odsto punoletnih građana. U Leskovcu je do podneva glasalo 17,5 odsto birača. Crna Trava, u kojoj je do 10 sati glasalo čak 20 odsto birača, naredni presek će raditi u 14 časova. U Jablaničkom okrugu, pravo glasa ima 175. 105 stanovnika iz Leskovca i šest opština na ukupno 365 biračkih mesta.