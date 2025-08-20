UPOZORENJE RHMZ: NARANDŽASTI ALARM ZA ISTOČNU SRBIJU – ČETVRTAK TROPSKI DAN, U PETAK MOGUĆE OLUJE I PLJUSKOVI

Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Istočne Srbije, uključujući i Pirot, zbog očekivanih oluja sa grmljavinom, lokalnih pljuskova i jakog vetra u petak, 22. avgusta.

Prema prognozama, u četvrtak, 21. avgusta, očekuje se ekstremno visoka temperatura do 35°C, dok će u petak uslediti nagla promena vremena – lokalne oluje, obilne padavine, grad i udari vetra jačine i preko 60 km/h. Za vikend se, ipak, očekuje osveženje. U subotu će maksimalna temperatura biti oko 26°C, dok nas u nedelju očekuje sunčano i prijatno vreme sa temperaturama do 28°C. Apel građanima: *Izbegavajte boravak na otvorenom tokom oluja, *Osigurajte pokretne