Ne verujte kalendaru, moraćemo da se strpimo da zaista stigne leto

Leto je stiglo noćas, ali ipak samo kalendarski. Tokom dana biće oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za ponedeljak i utorak prognoziraju se obilne padavine.

Nedeljni dan će, prema prognozi RHMZ-a, biti umereno do potpuno oblačan, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. RHMZ takođe upozorava da su lokalno moguće obilne padavine, više od deset litara u periodu od tri sata. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša od 19 do 25 stepeni. U Beogradu 20 stepeni. Žuti meteoalarm na snazi je za veći deo Srbije, osim za Vojvodinu i zapadnu Srbiju. To znači da vreme može biti opasno. Vremenske