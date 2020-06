Ahmeti: Telekom Srbija dao najvišu ponudu za kosovski Ipko

Nova pre 1 sat | Autor:Milica Rilak

Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti objavio je na svom Tviter nalogu da je Telekom Srbija dala najvišu ponudu na tenderu za kupovinu kosovskog operatera mobilne telefonije Ipko.

Špend Ahmeti je na svom Tviter nalogu objavio da je Telekom Srbija ponudila čak 155 miliona evra na tenderu za kupovinu kosovskog operatera mobilne telefonije Ipko. Prema Ahmetijevim rečima, tolika ponuda Telekom Srbiju stavlja u poziciju ponuđača koji je ponudio najvišu cenu za preuzimanje kosovke kompanije. Hell No! Telekom Srbija is the highest bidder for #ipko wirh 155 million. The bid should have been blocked. A few years ago the bid by the Albanian Elvin Guri