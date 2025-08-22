Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Radar pre 21 minuta  |  Milan Ćulibrk
Malo kome će kanuti suza iz oka ako zbog ograničavanja marži trgovci završe u minusu. Ironija je da će i od eventualnih pojeftinjenja najveću korist imati bogatiji deo društva i da će iz ove bitke kao pobednici izaći finansijski jači, veliki strani trgovinski lanci, dok su mali domaći unapred osuđeni na poraz

„Samo“ 13 godina trebalo je Aleksandru Vučiću da shvati da „muka običnog čoveka“ mora da bude ono najvažnije čime će njegova vlast ubuduće da se bavi. I to već od 1. septembra, za kada je najavio nove mere, kojima će navodno oboriti cene ne pojedinih, nego „najvećeg dela proizvoda i to za 15 do 20 odsto, svidelo se to trgovinskim lancima ili ne“. Nije objasnio zašto ranije nije reagovao, osim u dva navrata, kratkotrajnim populističkim akcijama „Bolja cena“ u jesen
