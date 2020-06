KON: Bolje što pre doneti nove mere nego čekati da se situacija još više pogorša

Moj Novi Sad pre 29 minuta

Situacija sa korona virusom u Srbiji se nesumnjivo pogoršava, dok je u Beogradu ona preteća, jer oboljevanja ima sve više, rekao je za "Novo jutro" televizije Pink epidemiolog Predrag Kon.

Dr Kon je rekao da je u studenskim domovima do sada 91 osoba pozitivna, ali dodaje, očekuje da se i to dalje menja. – Imamo 12 malih klastera, epidemijica. Imamo situaciju da je veliki broj, 57 ili nešto više procenata ne zna gde se zarazilo, što pokazuje da je virus u cirkulaciji i da se može zaraziti prvenstveno tamo gde je zatvoren prostor. To se pre svega odnosi na javni saobraćaj, ali i na sva druga mesta gde možete doći u kontakt – rekao je dr Kon u "Novom