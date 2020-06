Bilo je previše opuštanja i nepoštovanja mera: Dr Tiodorović odbacio vanredno stanje, ali najavio sledeće

Pravda pre 1 sat | Blic

Previše opuštanja i nepoštovanja mera dovelo je do toga da mi sada već krajem juna imamo takvu statistiku oko 90 obolelih, a u ovo doba trebalo je da imamo sporadične slučajeve.

U prodavnicu određeni broj ljudi odlazi bez maske, ruke se ne peru onoliko često kako je bilo u početku, organizuju se žurke, privatna slavlja u opuštenoj atmosferi, sve nas je to danas dovelo do toga da imamo svakoga dana određeni broj zaraženih, kaže epidemiolog prof.dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba. Kako dr Tiodorović objašnjava, to što je dozvoljeno okupljanje nije značilo da smo spremni da skinemo maske i da smo završili s virusom, naprotiv tu je