Konačno pravi letnji dan: Sunčano i toplo, sa temperaturom do 31 stepen, ponegde mogući pljuskovi

Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa najvišom temperaturom od 27 do 31 stepen. Posle podne i uveče na jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti umeren, povremeno jak,