Pravo letnje vreme: Danas do 31 stepen, a evo kada nam opet stižu pljuskovi

Kurir pre 4 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa najvišom temperaturom od 27 do 31 stepen.

Posle podne i uveče na jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom podrucju povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Narednih sedam dana biće pretežno sunčano i toplo, u većini krajeva suvo sa ređom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina uglavnom u planinskim predelima. Samo se u ponedeljak posle podne u severnim, do