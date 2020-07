Vučić: Ako ove mere za nekoliko dana ne budu dale rezultate, uvešćemo nove, pa i zatvaranje Beograda

Blic pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u Beogradu biti na snazi nove mere, čije bi sprovođenje trebalo da popravi epidemiološku situaciju u glavnom gradu.

Od 23 do šest ujutro neće raditi kafići, klubovi i restorani koji nemaju bašte, a svi građani od ponedeljka, 6. jula biće u obavezi da nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru. Za građane koji ne budu poštovali ovo pravilo i nosili zaštitnu masku u javnom prevozu i tržnim centrima kazna će iznositi od 5.000 do 6.000 dinara. Ove mere doneće sutra Vlada Srbije, a ukoliko one ne budu dovoljne, biće i drugih, najavio je Vučić. - Ukoliko ove mere za nekoliko dana ne