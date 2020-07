Kišni početak jula: Letnje temperature, ali i nepogode

Mondo pre 57 minuta | Jelena Stokić

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde će doći i do kratkotrajnih nepogoda: lokalno velika količina padavina za kratak vremenski period i grad. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 29 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa gradom i količinom padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90%. I u nedelju će biti