Kapaciteti u Beogradu popunjeni, pacijenti prebačeni u Požarevac

Devetoro pacijenata prebačeno je iz Beograda u kovid bolnicu u Požarevcu, jer su u Beogradu bili popunjeni bolnički kapaciteti, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je objasnio da će iz beogradskih kovid bolnica lakši pacijenti biti prebačeni u "Štark" arenu kako bi se oslobodila mesta za one u teškom stanju, kojih je dnevno između 100 i 200. Posle sastanka sa direktorima kovid bolnica, Lončar je rekao da će privremena bolnica u Areni početi da radi u toku popodneva, a u nju će biti premešteni pacijenti iz bolnica "Dr Dragiša Mišović", Zvezdara, Zemunske bolnice. To su pacijenti kojima se stanje poboljšava i kojima je