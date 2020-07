Kon: Virus nam se svima popeo na glavu, predložićemo nove mere

Vesti online pre 4 sata | Sputnjik

Krizni štab za borbu protiv pandemije bi trebalo sutra da donese odluku hoće li za vikend biti ponovo uveden policijski čas. Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je sinoćnje proteste zbog takve mogućnosti shvatio kao bes i očaj prvenstveno usmeren prema virusu, koji se svima popeo na glavu. Od juna nastupio diktat ekonomije, tj. politike

Kon je za Sputnjik poručio da je najvažnije da razumemo da nam je osnovni protivnik virus i da cela planeta, uključujući ljude različitih političkih opcija i različitih shvatanja života želi da korone više nema. U Beogradu se, naglašava on, borimo da opstane zdravstveni sistem, situacija se ubrzano pogoršava, a iskustvo pokazuje da se najbrže dolazi do rezultata sa najrestriktivnijim merama, bio to policijski čas ili karantin. – Nadam se da sve veći broj ljudi