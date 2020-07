"Sudbinu Aja Sofije doživele su i mnoge crkve na Kosovu"

Mondo pre 56 minuta | Sandra Krstanović

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da nije dobro u hrišćanskom svetu ođeknula odluka suda u Turskoj kojom se Aja Sofija pretvara u džamiju i da on lično osuđuje takav potez, bez namere da se meša u unutrašnje stvari Turske. "Nadamo se da neće doći do zaoštravanja odnosa sa hrišćanskim svetom. Nije samo Aja Sofija doživela tu sudbinu. Doživljavale su tu sudbinu i hrišćanske crkve na KiM", rekao je Dačić za TV Hepi. On je naveo da je veći broj hrišćanskih