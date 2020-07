Sutra jutro sveže, tokom dana toplije

Vesti online pre 44 minuta | Tanjug, Vesti online

U Srbiji će sutra jutro biti sveže, a tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, uz najniže temperature od 10 do 15 i najviše od 23 do 26 stepeni, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). I u Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša oko 24 stepena. Prema izgledima vremena za narednu sedmicu, do četvrtka se očekuje pretežno sunčano i toplije. Zatim,