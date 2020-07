Naoblačenje s kišom, hladnije za 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

U Srbiji danas naoblačenje i zahlađenje. U prepodnevnim satima mestimično kratkotrajna kiša, uglavnom u severnim i centralnim krajevima. Vetar će biti umeren i jak, severozapadni. Posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni, što je za osam do 12 stepeni niža temperatura u odnosu na prethodni dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Do 19 jula