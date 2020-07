Region: Ponovo proglašena epidemije korone u Crnoj Gori; U Hrvatskoj 49 novozaraženih osoba, u BiH 188

RTV pre 11 minuta | Tanjug, FoNet

ZAGREB, SARAJEVO - U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 49 novih slučajeva zaraze korona virusom, što je broj aktivnih slučajeva povećalo na 1.116.

Novozaraženi su potvrđeni među 1.394 testiranih uzoraka, objavio je danas Nacionalni štab civilne zaštite. Od 25. februara, kada je zabeležne prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno potvrđeno 4.422 osoba zaraženih novim korona virusom. Od posledica korona virusa do sada su preminule 123 osobe. Do sada je ukupno testirano 105.526 osoba, od toga 1.394 u protekla 24 sat. U BiH novih 188 osoba zaraženih koronom U BiH je tokom poslednja 24 sata potvrđeno