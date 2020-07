Danas i u četvrtak vedro i toplo, za petak spremite kišobrane

RTS pre 4 sata

Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, u Vojvodini uz prolaznu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Toplo i sunčano i u četvrtak. Od petka sledi promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom.

Vetar će danas biti slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. U četvrtak pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Lokalna je moguća pojava grmljavine. U petak se prognozira promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično s kišom i