Tramp: Deca da se vrate u školu, inače ništa od novca!

Američki predsednik Donald Tramp zahteva da se deca vrate u školu posle raspusta, jer se, kaže, "ona ne zaražavaju lako". To se odnosi i na njegovog sina i unuke. On je rekao da bi škole trebalo da se otvore uprkos zabrinutosti mnogih da bi to moglo da dovede do novih slučajeva širenja korona virusa i zapretio je da će povući državni novac ako škole ne budu otvorene. Američki predsednik naglasio je da bi prihvatio odluku da se deca iz njegove porodice vrate u školu