U Srbiji i danas sunčano i toplo, uveče mogući pljuskovi

U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano i toplo, dok je uveče moguće naoblačenje uz lokalne pljuskove i grmljavinu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20, a najviša od 28 na severu, do 33 stepena na jugoistoku Srbije. I u Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz naoblačenje od popodneva. Najniža temperatura biće 20, a najviša 29 stepeni. ***