Preminula Olivija de Hevilend, glumica u filmu “Prohujalo sa vihorom”

Danas pre 9 sati | Piše: Fonet

U Parizu je danas u 104. godini preminula proslavljena britansko-američka glumica Olivija de Hevilend, poslednja velika zvezda iz Zlatog doba Holivuda, koju ljubitelji filma najviše pamte po ulozi u klasiku „Prohujalo sa vihorom“.

U karijeri koja je trajala duže od pet decenija De Hevilend je igrala u više od 50 filmova. Pet puta je nominovana za Oskara, a to prestižno priznanje pripalo joj je dva puta – za uloge u filmovima „Svakome svoje“ i „Naslednica“. U filmskom svetu ostala je zapamćena i po tome što se prva od velikih zvezda suprotstavila u to vreme neprikosnovenim producentskim kompanijama i zahvajujući njoj glumci su počeli da dobijaju mnogo povoljnije ugovore. (kraj) is