Preminula Olivija de Hevilend, zvezda filma Prohujalo sa vihorom

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

GLUMICA Olivija de Hevilend, zvezda kultnog filma "Prohujalo sa vihorom", preminula je u 104. godini.

Glumica koje je živela u Gradu svetlosti Oskara za najbolju glumicu osvojila je za uloge u filmovima "The Each His Own" (1946) i "The Heiress" (1949). Najpoznatiju ulogu ostvarila je 1939. u kultnom filmu "Prohujalo sa vihorom" u kojem je igrala Melani Hamilton Vilks. Olivija de Hevilend, koja je najduže živela od svih članova glumačke ekipe kultnog ostvarenja "Prohujalo sa vihorom", rođena je u Tokiju, a odrasla je u Kaliforniji. Kako je sama rekla, višeje uživala