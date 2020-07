Srušio se most na Kolubari, u reku upao kamion

RTV pre 1 sat | Tanjug, Večernje novosti

VALJEVO - Most na Kolubari, između sela Šušeoka i Lukavca kod Valjeva, srušio se danas popodne u reku Kolubaru, a u trenutku rušenja na mostu se nalazio kamion natovaren drvnom građom, koji je pao u reku, ali niko nije povređen.

Prema pisanju Večernjih novosti, istraga treba da utvrdi da li je most pao zbog preopterećenosti ili loše čelične konstrukcije. Kako se navodi, seljani su rekli da su preko mosta često prelazili kamioni veće težine nego što je dozvoljena. Most je svojevremeno premešten iz Divaca, konstrukcija je dodatno ojačana, a stručnjaci su utvrdili da je čelik odličnog kvaliteta. Žitelji okolnih sela nazvali su ga Plavi most, zbog boje kojom je ofarban.