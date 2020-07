Italijanski Senat glasao za ukidanje imuniteta Salviniju

Danas pre 4 sata | Piše: Beta/AFP

Italijanski Senat danas je glasao za ukidanje poslaničkog imuniteta lideru ekstremno desničarske stranke Liga Mateu Salviniju (Matteo), čime je otvoren put da bude sudski gonjen u slučaju blokade migranata na moru dok je bio član vlade.

Sud u Palermu, na ostrvu Sicilija, optužio je Salvinija da je držao migrante blokirane na brodu u avgustu 2019. godine u svojstvu ministra unutrašnjih poslova jer je odbio da brod sa više od 80 migranata udje u sicilijansku luku. Salviniju (47) preti do 15 godina zatvora ako se na sudu utvrdi njegova krivica. „Ponosan sam što sam branio Italiju i to bih ponovio. Varaju se oni koji misle da će me uplašiti suđenjem koje je političko“, rekao je Salvini. Italijanski