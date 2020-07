Vučić: Imamo četiri opcije za koaliciju, Vlada do 25. avgusta

Radio 021 pre 1 sat | FoNet

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na sednici Predsedništva SNS razgovarali o tome ko treba da bude koalicioni partner i da su moguće četiri opcije i da sve četiri imaju približnu podršku.

"Da idemo sa socijalistima i manjinama, sa (Aleksandrom) Šapićem i manjinama, sa socijalistima, Šapićem i manjinama i sami sa manjinama", rekao je Vučić i rekao da su ti predlozi dobili svaki po 20 ili 30 odsto podrške. On je rekao da je cilj da Vlada Srbije bude formirana do 25. avgusta. Upitan zašto se toliko čekalo sa izborom Vlade Srbije, Vučić je rekao da je ogromno poverenje građana teret na leđima i da to znači da treba napraviti dobar izbor. "Da napravimo