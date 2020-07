Još jedan vreli dan, ali osveženje je na vidiku

RTS pre 1 sat

U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano. Temperatura niža za nekoliko stepeni u većini mesta u odnosu na juče. U Beogradu pravi letnji dan, a očekuju se i popodnevni pljuskovi.

Iznad većeg dela Balkanskog ostrva biće sunčano vreme, ali ponegde se očekuju pljuskovi s grmljavinom. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, poslepodne ponegde mogući lokalnipljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 32 do 36. Sunčano i toplo vreme se očekuje do utorka, kada će doći do naoblačenja i pljuskova s grmljavinom. U sredu će biti osetno svežije s kišom i pljuskovima.