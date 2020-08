ZzZzZzZ: Zašto muve toliko vole da nam dosađuju?

Press pre 14 minuta

Bilo da smo na suncu ili u hladu, muve nam nikada ne daju mira i stalno sleću na nas.

Francuski sajt Atlantico pitao je stručnjaka zašto se muve sistematski lepe za ljude. "To nije baš tako sistematski. Pojedine muve će samo obletati oko nas. One pokušavaju da dođu do mineralnih soli, posebno natrijuma, prisutnih na našoj koži i u našem znoju, pa i u našim suzama. Pojedine muve privlače urin i izmet, koji, takođe, sadrže mineralne soli", objasnio je Emanuel Delfos sa Prirodnjačkog muzeja u Parizu. Drugi motiv im je polaganje jaja: muve sleću na