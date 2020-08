Stanković u dresu ODžA poručio: Ovo je pravi mentalitet

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

TRENER fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković posle pobede protiv Mačve u Šapcu (3:0) odao je počast preminulom košarkašu Majklu Odžu.

Stanković je obukao Zvezdin dres sa brojem 50 koji je nosio nigerijski centar. - Učinio sam to za sve njegove saigrače, imao sam priliku dvaput da ga vidim na aerodromu. Stvarno je bio ''dobroćudni džin'', neka mu je večna slava! - rekao je Stanković. Kada je u pitanju sama utakmica, on istakao je da je to bila dobra utakmica za Zvezdu po veoma teškom terenu. - Dočekao nas je motivisan protivnik, ali nismo odustajali. Kako je prolazilo vreme, bili smo sve bolji, a