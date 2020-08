U sredu sunčano i toplo, do 33 stepena

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD, : U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena.

U Vojvodini ujutru umereno oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je AMS S. U ostalim predelima posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom s većom verovatnoćom pojave na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 32