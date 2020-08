Avgustovsko sunce prži, posle podne stižu oblaci

RTS pre 1 sat

Pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. U Beogradu do 32 stepena, mogući kratkotrajni pljuskovi.

Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 30 do 33 stepena. U sredu pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša od 28 do 32 stepena. Od subote malo svežije, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima i