Kon: Vakcina najbolje što se očekuje, ali nije čudo

Dnevnik pre 38 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da postoji tiho zadovoljstvo trenutnom epidemiološkom slikom, ali da je daleko od toga da smo u povoljnoj situaciji.

Kon je za RTS rekao da brojevi još pokazuju da nigde nemamo "nulu". On je istakao da bi stvaranje kolektivnog imuniteta bez vakcinacije trajalo više godina, pa se od vakcine mnogo očekuje. "Upozoravajuće je da se čudo očekuje od vakcine, a čuda uglavnom nema", ukazao je Kon. On je dodao da i vakcina koja dođe neće davati baš najbezbedniju i najsigurniju zaštitu, ali da je to trenutno najbolje što svet može da očekuje.