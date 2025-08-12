Mobilni mamograf u ovom gradu Srbije: Evo kako da iskoristite priliku za besplatan pregled

Mobilni mamograf u ovom gradu Srbije: Evo kako da iskoristite priliku za besplatan pregled

Mobilni mamograf čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, od 14. avgusta u 10 časova je dostupan u Sokobanji, u dvorištu Osnovne škole "Mitropolit Mihailo".

Radno vreme mobilnog mamografa u Sokobanji je od 9 do 18 časova svakog dana, kao i vikendom, osim prvog dana akcije kada će se pregledi obavljati od 10 do 18 časova. Pregledi se zakazuju od 12. avgusta, od 9 do 14 časova svakog radnog dana do popune termina. Brojevi televona za zakazivanje su 060 717 1523 i 060 717 1969. U mobilnom mamografu se mogu pregledati sve zainteresovane žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u prethodne dve godine nisu uradile mamografiju,
