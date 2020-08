Posle dužeg vremena bez novoobolelih od korona virusa u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 4 sata | Jovanka Marović

Od 50 testiranih uzoraka u laboratoriji „Vatreno oko“ Beograd i 134 koji su testirani u aboratoriji „Kraguj“ Instituta za javno zdravlje Kragujevac, korona virus je potvrđen samo kod dvoje pacijenata – iz Topole i Sjenice. Inače, do danas od početka epidemije testirano je 17.425 uzoraka. Ukupno pozitivnih pacijenata po opštinama Šumadijskog okruga na osnovu uzorkovanih i odrađenih briseva: • Kragujevac: 1.800 (do 16. maja bilo je 68, od tada do danas 1.732) •