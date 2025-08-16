(BLOG) Protesti u Kragujevcu, Kraljevu i Kniću (VIDEO)

Večeras su oranizovani skupovi u Kragujevcu, Kraljevu i Kniću.

Deo Kragujevčana je krenuo u Knić još danas u 10 sati od Lidla u Stanovu. Protest u Kniću je počeo u 19 sati, dok u Kragujevcu i Kraljevu skup počinje od 20 sati. Studenti večeras pozivaju na protest pod sloganom – Srbija se umiriti ne može. 21.16 – Knić Počeo je koncert Beogradskog sindikata. 21.10 – Knić Članovi benda Beogradski sindikat došli su u Knić. Pre samog nastupa obratili su se prisutnim građnima. 20.58 – Knić Građanima se obraća advokata iz Uzica i