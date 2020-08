Danas do 33 stepena, a kakvo nas vreme očekuje za vikend

RTS pre 40 minuta

Danas će biti pretežno sunčano i toplo, samo je ponegde u planinskim predelima moguć kratkotrajni poslepodnevni pljusak. Ujutro od 15 stepeni do 21 stepen, u najtoplijem delu dana i do 33 stepena. Za vikend od tri do pet stepeni svežije uz kišu i pljuskove.

U petak će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti,u planinskim predelima retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša od 30 do 33 stepena. Za vikend od tri do pet stepeni svežije uz kišu i pljuskove. U subotu pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti,u planinskim predelima retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar.