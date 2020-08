Pušenje e-cigareta znatno povećava rizik od korone

RTV Novi Pazar pre 5 sati

Pušenje elektronskih cigareta utiče na pluća mladih tako da oni češće obolevaju od kovida 19 nego nepušači.

To su sada dokazali naučnici Univerziteta u Stanfordu Tinejdžeri i mlađe odrasle osobe koje redovno puše elektronske cigarete obolevaju znatno češće i teže od kovida 19 nego nepušači istih godina. Prvi put je jedan tim medicinara okupljenih oko profesorke pedijatrije Boni Halpern Felšer iz Škole medicine Univerziteta Stanford (Standford School of Medicine) uradio studiju na tu temu. Studija je objavljena 11. avgusta u stručnom časopisu Journal of Adolescent Health.