Počelo prijavljivanje poslodavaca za program "Moja prva plata", dve milijarde za 10.000 mladih

Počelo je prijavljivanje poslodavaca za program "Moja prva plata", koji ima cilj da podstakne zapošljavanje mladih.

Zainteresovani poslodavci mogu da se prijave elektronskim putem na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs do 25. septembra, dok će kandidati bez radnog iskustva moći da apliciraju od 1. do 15. oktobra. Za ovaj projekat je Vlada Srbije izdvojila dve milijarde dinara. Reč je o programu koji će obuhvatiti stručno osposobljavanje 10.000 mladih do 30 godina bez radnog iskustva, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, i u okviru kog će se iz budžeta tokom devet