Karantin za Slovence po povratku iz Hrvatske

Nova pre 1 sat | Autor:Index.hr

Slovenački ministar zdravlja Tomaž Gantar izjavio je da će vladi predložiti da do kraja nedelje uvede karantin za Slovence koji se vraćaju iz Hrvatske, ističući da je to "jedinstveno mišljenje" medicinskih stručnjaka. Ako vlada takvu odluku donese u sredu ili četvrtak, onda bi slovenački turisti koji žele da izbegnu karantin dobili još “najviše dva ili tri dana” da se vrate kući, rekao je Gantar javnoj televiziji. Ministar ne veruje da bi se to moglo promeniti u