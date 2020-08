Bobi koristio minute: Dončić i Dalas preslišali Kliperse (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Košarkaši Dalasa pobedili su Los Anđeles Kliperse 127:114 u drugoj utakmici prve runde Zapadne konferencije plej-ofa NBA lige.

Dalas je ovim trijumfom stigao do 1-1 u seriji, koja se igra na četiri pobede. Maverikse je do trijumfa predvodio Luka Dončić sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je Kristaps Porzingis dodao 23. Srpski centar Boban Marjanović odigrao je 10 minuta, a za to vreme postigao je 13 poena (6/8 šut iz igre), uz devet skokova i jednu asistenciju. U poraženom timu istakao se Kavaj Lenard sa 35 poena i 10 uhvaćenih lopti. Boston je pobedio Filadelfiju 128:101 i