Majami: - Indijana 2:0 Dragićeva dominacija za još jedan trijumf u balonu

Blic sport pre 6 minuta

Majami vodi 2:0! Uspeo je Hit da izađe i po drugi put na kraj sa Indijanom i da u mehuru Orlanda na pogon Gorana Dragića i Robinsona upiše i drugu recku rezultatom - 109:100.

Bio je to tesan duel koji je Indijana krenula malo bolje, ali su druga i treća deonica bile ključne, za to vreme je Majami stekao prednost koju do kraja utakmice nije ispustio. Dankan Robinson je utakmicu završio sa 24 poena, a je imao 20 poena, tri skoka, šest asistencija i šut iz igre 9/18. Pored njih istakao se i Tajler Hiro sa 15 poena, dok je Krauder dodao 10 poena i osam skokova. Veliki problem Indijane je kratka klupa, ako da su skoro sve poene dali upravo