Analizirano 347 uzoraka na Korona virus, evo rezultata za Kragujevac

Branko Vukašinović

Na teritoriji grada Kragujevca u poslednja 24 časa registrovana su dva nova slučaja zaraze Korona virusom, pokazuju poslednji podaci ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje.

U Kliničkom centru trenutno su hospitalizovana 23 pacijenta kod kojih je registrovan Korona virus. Prema poslednjim informacijama iz ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje od 347 obrađenih uzoraka iz Šumadijskog okruga danas do 15 časova registrovana su četiri pozitivna pacijenta i to po dva u Kragujevcu i Aranđelovcu. Od početka epidemije do sada u Šumadijskom okrugu uzeta su 19.593 uzorka, a zaraženo je 2.359 pacijenta. Od tog broja, 1.825 pacijenata iz