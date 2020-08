Sunčano i toplije tokom dana, kada stiže osveženje

RTS pre 3 sata

Tokom jutra na zapadu i jugu Srbije je moguća magla, a tokom dana se očekuje lepo letnje vreme. Vetar promenljiv, a temperatura će se kretati od 18 stepeni do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Sunčano i toplo i tokom vikenda, a padavine se mogu očekivati tokom sledeće sedmice.

Ujutru po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Sunčano i toplo vreme se, prema prognozi RHMZ-a, očekuje i u subotu. Duvaće slab i promenljiv vetar koji će tokom večeri biti slab do umeren, jugoistočni. Najavljena je najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, dok bi najviša dnevna temperatura trebalo da se