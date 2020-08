Danas promenljivo, ponegde kiša, do 30 stepeni

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, u severnim i centralnim krajevima uglavnom suvo, na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo svežije sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 29 stepeni. Prema prognozi za sedam dana, u utorak umereno do potpuno oblačno i svežije mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim danima