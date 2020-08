Francuska proteruje porodicu iz BiH koja je pretukla ćerku zbog dečka iz Srbije

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Vlasti će proterati porodicu iz BiH koja je zlostavljala ćerku zbog veze sa momkom poreklom iz Srbije, najavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen.

"Čim se završi sudska procedura, biće sprovedeni do granice jer nemaju šta da traže na tlu Francuske", napisao je Darmanen na Tviteru. Les mis en causes sont désormais sous contrôle judiciaire et seront jugés. Dès la fin de la procédure judiciaire ils seront reconduits à la frontière car ils n’ont rien à faire sur le sol national. https://t.co/LaA0uJCioY — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 23, 2020 Sedamnaestogodišnju devojku islamske veroispovesti poreklom iz