Vreme danas: Pretežno sunčano, sutra još toplije

Sputnik pre 3 sata

Vremenska prognoza za sredu, 26. avgust.

Vreme u Srbiji Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 28 do 31 stepena. Jutro po kotlinama i rečnim dolinama maglovito. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni. Vreme u Beogradu U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 17 stepeni, najviša oko 30. Prognoza za narednih sedam dana Do nedelje će biti pretežno sunčano i toplo. U