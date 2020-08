U Srbiji sutra sunčano, do 32 stepena

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra preovlađivati sunčano i toplo vreme, a ujutro će po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično maglovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 18 stepeni Celzijusa, najviša dnevna između 28 i 32. I u Beogradu će vvreme biti sunčano i toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna oko 29 stepeni. U Srbiji će do kraja sedmice biti pretežno sunčano i veoma toplo, posebno za vikend, kada se u većini mesta očekuje između 33 i 36 stepeni. U ponedeljak na severu i zapadu, a